Programma Koningsdag 27 april 2017 Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Programma Koningsdag 2017

Volgens traditie worden ook in Haren activiteiten georganiseerd om de monarchie te vieren. Van 26 t/m 30 april is er kermis op het Haderaplein. Op donderdag 27 april is het feest in Haren.



08.00 uur:

Start viswedstrijd Boeremapark

09.30 uur:

Verzamelen in de hal van het Raadhuis: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren, genodigden, bestuur Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” Haren met partners.

09.45-10.00 uur:

Klokgelui toren Dorpskerk.

10.00 uur:

Opening Koningsdag op het Raadshuisplein (Koningsplein).

Toespraken door de burgemeester van de gemeente Haren, de heer P. van Veen en door de voorzitter van de Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” te Haren, de heer H. Heikema van de Kloet.

Hijsen van de vlaggen (Nederlandse vlag met Oranjewimpel, gemeentevlag en vlag Oranjevereniging)

Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.

10.00-12.00 uur: opstellen van oldtimers op de Rijksstraatweg.

10.30 uur:

Uitdelen van een lekkernij op het Raadhuisplein voor het pand van bakkerij Haafs aan kinderen en het aanwezige publiek t.g.v. de 50e verjaardag van Z.M. de Koning.

10.30 uur: prijsuitreiking kleurwedstrijd op het Raadhuisplein.

10.30 uur:

Start ballonnen versierwedstrijd op het Raadhuisplein. Jurering om 11.00 uur.

Uit milieu-overwegingen zullen de ballonnen niet het luchtruim kiezen, maar worden gebruikt ter versiering van het Raadhuisplein.

11.00 uur:

Muzikale optredens in diverse senioren- en zorgcentra:

10.30 – 12.00 uur : Huize Maarwold en Zonnehof: Duo “Nederland”, Haren.

10.30 – 12.00 uur: Avondlicht en Dilgtoord: Koor Vrouwen van Nu, afd. Haren.

10.30 – 12.00 uur: Huize Westerholm: “Tempus Fugit”

12.00-17.00 uur:

Kindervrijmarkt in het centrum van Haren (Raadhuisplein, De Brinken, rondom de Dorpskerk en langs de Rijkstraatweg. De Rijksstraatweg is voor alle verkeer afgesloten.)

Deelnemers: kinderen en scholieren die meestal vanaf een kleedje hun overbodige spullen proberen te verkopen.

Kindermuziekconcours tijdens de kindervrijmarkt

Luchtkussenkasteel (opgesteld op het Raadhuisplein)

Kratjes-curlingwedstrijd (op de Rijkstraatweg ter hoogte van “Intermezzo”, er worden veiligheidsmaatregelen (dranghekken) genomen om het publiek op veilige afstand te houden).

Dweilorkest “’t Is Nait Niks” in het centrum van Haren (looporkest over het evenemententerrein)

Nostalgische draaiorgel (op verschillende locaties op het evenemententerrein).

Optreden Steelband “Pan Magic” (hoek Brinkhorst/ingang “Clockhuys”/Ons Centrum).

Ballonnenclown “Benzo” in het centrum van Haren.

Sneltekenaar Reinoud Bekkema in het centrum van Haren.

13.00 uur:

Aanvang Oranje-bridgedrive in het Gorechthuis (organisatie: Goede Doelen Groep van de Gorechtkerk) Inschrijfgeld: 15 Euro per paar.

20.00 uur:

Oranjeconcert in de Gorechtkerk (organisatie: Goede Doelen Groep van de Gorechtkerk i.s.m. de Oranjevereniging). Presentatie: de heer A. van Hal.

Medewerking verlenen:

Chr. Fanfarekorps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. Bauke Burghgraef

Jeugdkoor “Mien Laive Tied” uit Slochteren

De heer Jan Harryvan, organist.

Toegangsprijs: 10,00 euro p.p., waarvan 7,00 euro naar goede doelen gaat: Van Hamelhuys Groningen en twee onderwijsprojecten in Afrika.

Geen ballonnenwedstrijd

Algemene Oranjevereniging “Oranje-Nassau” te Haren viert Koningsdag zonder ballonnenwedstrijd. Aan een jarenlange traditie bij de viering van de verjaardag van het staatshoofd in Haren komt dit jaar een einde. De ballonnenwedstrijd behoort voortaan tot het verleden. Onderzoek wees uit dat de ballonnen en de daaraan verbonden touwtjes belastend zijn voor het milieu. Dit geldt ook voor de zgn. milieuvriendelijke ballonnen.

Ballonnen maken nog wel deel uit van het feestprogramma op Koningsdag, maar zullen niet meer het luchtruim kiezen. Scholieren mogen de ballon versieren en omtoveren tot de mooiste “Koningsballon”. Hieraan zijn leuke prijzen verbonden. Na de wedstrijd worden de ballonnen op het Raadhuisplein opgehangen ter verhoging van de feestvreugde.