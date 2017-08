Programma Kunst- en Cultuurmarkt 9 september 2017

Nieuws:

De Harense Kunst- & Cultuurmarkt valt dit jaar op zaterdag 9 september. Omdat dan ook de Open Monumentendag plaatsvindt, is er extra reuring in Haren.

Eerste film gratis

Het Filmhuis Haren biedt op vrijdagavond 8 september een gratis filmvoorstelling in ’t Clockhuys aan. Marieke van Tol houdt een inleiding over de film, die vervolgens door het Filmhuis wordt vertoond. Tweemaal per maand verzorgt het Filmhuis vervolgens steeds op een vrijdagavond een filmvoorstelling.

Kunst- & Cultuurmarkt

Van 11.00-17.00 uur die zaterdag is er vervolgens rond ’t Clockhuys en de Dorpskerk en bovendien op het Raadhuisplein de traditionele Kunst- & Cultuurmarkt. Er staan bijna honderd kramen waar kunstenaars en tal van culturele instellingen en organisaties hun aanbod tonen. Tegelijkertijd houdt het Centrum voor Kunst en Cultuur in ’t Clockhuys haar Open Dag met alle informatie over het nieuwe cursusaanbod.

Podia

Op het Brinkhorstplein staat een podium waar leerlingen en docenten klassieke en lichte muziek van het CKC volop van zich zullen laten horen. Tussen de concertjes door presenteert de Balletschool Haren zich en verzorgt het Muziektheater Thalia een optreden.

Op het Raadhuisplein tegenover Intermezzo is ook een afwisselend muziekprogramma voorbereid. Op de speellijst staan The Blind Roofers. Vaste bespelers van dit podium, jazzkwintet Joop van Dalen & Friends, zijn ook dit jaar van de partij. The Blind Roofers komen naar Haren dankzij het Dorpsfonds Haren. De viermansformatie, die zich presenteert als de fonkelnieuwe muzieksensatie uit Groningen, mixt invloeden uit de genres Americana en Classic Rock van de sixties en seventies en steekt dit in een fris en hedendaags jasje.

Divertissement

Tijdens de Kunst- & Cultuurmarkt treedt de vertrouwde ‘ballonnen- en schminkclown Joepie’ weer op. Joris ten Have is op verschillende plekken in de dorpskom met zijn draaiorgeltje te horen. De Schaakclub Haren speelt haar geliefde sport op groot formaat op het schoolplein. En op het Raadhuisplein is de plaatselijke brouwerij Pivo met een bierproeverij present.

De Kunst- & Cultuurmarkt is een initiatief van de Culturele Raad Haren (CRH) en het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in nauwe samenwerking met de Bibliotheek Haren.

Programmaoverzicht

Vrijdag 8 september

19.30 uur: Marieke van Tol houdt een inleiding bij de film die aansluitend (om 20.30 uur) wordt vertoond door het Filmhuis Haren in ’t Clockhuys.

Zaterdag 9 september

11.00-17.00 uur:

Kunst- en Cultuurmarkt Haren met circa 100 kramen vol werk van kunstenaars uit het hele land; presentaties op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst; Open Dag Centrum voor Kunst en Cultuur (Rond en in ’t Clockhuys en op het Raadhuisplein).

Voor kinderen

12.30-16.30 uur Ballonnen- en schminkclown Joepi.

Podium CKC

12.00-15.30 uur: diverse presentaties leerlingen en docenten klassieke en lichte muziek CKC; presentaties van Balletschool Haren en van Thalia. Ook is een optreden van The Blind Roofers voorzien.

Podium Raadhuisplein bij Intermezzo

13.00-15.00 uur: The Blind Roofers

15.30-18.00 uur: Jazzkwintet Joop van Dalen & friends.

Zowel het programma van de Kunst- & Cultuurmarkt als dat van de Open Monumentendag is zoals gebruikelijk op www.deagendavanharen.nl te vinden. Ook op www.clockhuys.com, FB Culturele Raad Haren, FB ’t Clockhuys-CKC en op www.oldgo.nl is informatie te vinden.