Project X-2.0 in de kiem gesmoord door alerte politie – lees meer…

Door: Redactie

Haren, 21 september – Vandaag zouden meer dan 20.000 mensen naar Haren komen om Project X 2.0 te vieren. Een Facebook-account, dat sinds anderhalf jaar in de lucht was, verzamelde deze feestgangers. Maar de opzet mislukte vanavond volkomen. Dat was deels te danken aan het uitblijven van grote massa’s mensen en deels door de alom aanwezige politie in Haren. Haren zat op slot. Burgemeester Pieter van Veen kent zijn klassieken en erkende achteraf gedacht te hebben: ‘Het zal toch niet?’ Het liep goed af.

Bij de rotonde Emmalaan/Rijksstraatweg werden auto’s met jongeren streng gecontroleerd…

Eén van de aanwezige agenten verwoordde de strategie: “We hebben Haren aan de voorkant dichtgezet”. Een voorlichter had het niet beter kunnen omschrijven. Vanaf 20.00 uur werden alle auto’s die Haren binnen wilden rijden tegengehouden en gecontroleerd. Dat gebeurde op de Rijksstraatweg tussen Haren en de stad, aan de Vondellaan en op de rotonde bij de Emmalaan. Ook op het station van Haren was een aantal politiemensen aanwezig om personen die niets in Haren te zoeken hadden terug te sturen in de trein. Als er jongeren in de auto zaten werden ze op hun identiteit gecontroleerd. Na 19.00 uur is een noodbevel van kracht geworden, waardoor mensen door de politie zonder meer kunnen worden verwijderd uit het dorp. Dat is ook gebeurd. Burgemeester Pieter van Veen zei om 23.00 uur in een korte persverklaring bij het gemeentehuis: “We waren alert en voorbereid. Maar toen we aan het eind van de middag meer activiteit zagen op Facebook hebben we besloten het noodbevel van kracht te laten worden. We hebben dit bewust niet aan de media gemeld, want er kan een aanzuigende werking van uitgaan.”

Rond 21.00 uur was het behoorlijk druk in het centrum van Haren. Vooral jongeren enerzijds en nieuwsgierige Harenaars anderzijds observeerden elkaar. Ook jeugd van buiten het dorp was komen kijken. “We wilden zien of het weer een feestje werd”, zeiden ze desgevraagd. “We zijn allemaal door de politie gecontroleerd. Maar we gaan niks kapot maken.” Een groepje volwassenen uit Noordbroek zat op een bankje bij De Brinken om het gade te slaan. “Ja, we zijn hierheen gekomen om te zien wat er zou gebeuren”, erkent de heer. Een andere groep jongeren met scooters, duidelijk afkomstig uit de rap-scene, sloeg een iets meer provocerende toon aan. Zij zagen in de verslaggever een agent in burger op belachelijk schoeisel, ze hadden het hoogste woord, maar deden verder niets wat niet door de beugel kon. Daar was de sfeer in het dorp niet naar.

Bij Sportpark De Koepel werden jongeren gecontroleerd en weggestuurd…

Geruchten

Rond die tijd kwamen er geruchten op gang dat een groep uit Oosterhaar op weg was naar het centrum, maar daar is niets van gebleken. Wellicht dat de politie ook dat initiatief in de kiem heeft gesmoord. Een ander gerucht kwam via Facebook, er zou een grote groep mensen samenscholen bij sportpark De Koepel. Daar was het echter rustig. Er kwamen wel auto’s met jongeren aanrijden, voorzien van bier. Ze vertelden de verslaggever gewoon uit nieuwsgierigheid te zijn gekomen. Wel drank, maar geen agressie. De aanwezige pers, die zowel in het dorp als bij De Koepel wachtte op wat komen ging, kon geen misdragingen vastleggen. De politie kwam rond 22.00 uur om de aanwezige jongeren te controleren en vervolgens weg te sturen. Ook daar was het om 22.30 uur weer rustig.

Bij Intermezzo werden jongeren gecontroleerd. Rond 21.00 uur sloot de zaak op advies van de politie.

Wethouder Michiel Verbeek was de hele avond per rijwiel op pad om met eigen ogen te zien wat er gaande was. Ook wethouder Mariska Sloot was er. Om 23.00 uur was door de gemeente Haren een kleine persbijeenkomst belegd onder de Harense sterrenhemel voor de deur van het gemeentehuis. Een handvol verslaggevers kreeg van burgemeester Pieter van Veen, die er ontspannen bij stond, te horen dat het evenement niet was onderschat. Er was overleg geweest tussen gemeente en politie. Er had een peloton ME paraat gestaan en twee pelotons waren op 60 minuten afstand achter de hand gehouden. Verder waren er enkele tientallen agenten in uniform en burger in Haren. Dat viel niet te ontkennen, want zelfs ruim na 23.00 uur werd de straat nauwlettend in de gaten gehouden door politiemensen. Burgemeester Van Veen vertelde dat de politie meerdere pogingen had gedaan om het opruiende Facebook-account te laten verwijderen, hetgeen mislukte. Voorts zei hij dat met de familie van Merthe, die destijds het project ontketende door een foutieve uitnodiging op Facebook, contact was geweest. De familie was bezorgd.

Burgemeester Pieter van Veen staat de pers te woord om 23.00 uur.

Schade: nul.

Vanavond zijn er geen vernielingen gemeld, wél was er één arrestatie. Burgemeester Van Veen: “Ik moet erkennen dat ik niet zeker weet of die arrestatie te maken had met Project X, want ik heb ook gehoord dat er een inbreker is aangehouden.” Tegen middernacht kan de balans worden opgemaakt. Politie en gemeente hebben lessen getrokken uit 2012, toen het misging. Onder strakke regie werd Haren op slot gedaan, maar het politieoptreden provoceerde niet. Geen helmen en schilden. Het was duidelijk dat er geen duizenden, maar hoogstens enkele honderden mensen van ‘buitenaf’ aanwezig waren in het dorp, maar die hadden meestal geen drank op en waren eerder nieuwsgierig dan baldadig. “Ik ben zeer tevreden over het werk dat de politie heeft geleverd”, zei de burgemeester. En op straat klonk in het algemeen ook lof voor de aanpak van Project X 2.0. Logisch, er is geen klap gevallen, geen ruit gesneuveld en Haren kan vannacht rustig gaan slapen.