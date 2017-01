Provinciale Staten ondervraagt gedeputeerde over fusie Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Gisteren is in Provinciale Staten de fusie Haren-Groningen/Ten Boer besproken. Het vasthoudende verzet tegen fusie in Haren valt niet te ontkennen, ook door de provincie niet. De fractie van de PvdA vroeg aan gedeputeerde Patrick Brouns waarom hij zo ‘streng’ is voor Haren en lankmoediger in andere gemeenten die worstelen met fusie (men doelt op Loppersum, Delfzijl, Appingedam). Brouns betoogde andermaal dat Haren bestuurlijk en financieel te zwak is om zelfstandig te blijven.

De fractie van Groninger Belang vindt het fout dat Brouns fusie wil doorzetten in weerwil van een raadsmeerderheid in Haren die dit niet wenst. Daarop antwoordde Brouns dat een meerderheid van het college van B & W vorig jaar instemde met het herindelingsontwerp. Groninger Belang vindt echter dat de wens van de raad van Haren zwaarder moet wegen. Wordt vervolgd.

Bron: dvhn