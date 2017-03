Provincie: Begroting Haren lijkt mooier dan die is. Wethouder teleurgesteld.

Nieuws:

Door: Redactie

Impliciet zegt gedeputeerde Patrick Brouns van de Provincie Groningen dat de Harense meerjarenbegroting bladgoud is. In het Dagblad van het Noorden trekt hij de context van de cijfers in twijfel.

Hij wijst erop dat volgens hem de bezuinigingen van 2016 al niet zijn gehaald (had ruim 800.000 moeten zijn) en hij houdt zijn hart vast voor de komende jaren, omdat volgens hem tegenvallers niet zijn ingecalculeerd. Hij noemt de asbestsanering van de oude Tuindorpschool (ruim 900.000) en de verplaatsingskosten van de brandweerkazerne (1,2 miljoen).

De begroting is weliswaar door de Provincie goedgekeurd, maar wel met deze kanttekeningen. Haren zelf gelooft dat de meerjarenbegroting deze gemeente financieel gezond zal maken. Het moet volgens Haren een signaal zijn aan Den Haag.

Voorstanders van een zelfstandig Haren beginnen in de gaten te krijgen dat de gemeente geslachtofferd moet worden, hoe dan ook. Die geluiden zijn te horen in kringen van mensen die zich inzetten voor het behoud van de zelfstandigheid. Volgens hen is het masterplan al jaren gereed en doet het er niet toe of Haren intussen bewijst zelfstandig te kunnen blijven.

Wethouder Michiel Verbeek van de gemeente Haren is teleurgesteld: “Het zou aardig zijn geweest als de Provincie onze gemeente eens een compliment had gegegen voor onze doortastende aanpak en een degelijke begroting. Maar helaas…”