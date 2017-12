Provincie ‘teleurgesteld en bezorgd’ over opstelling Haren

Nieuws:

Door: Redactie

In een brief van 8 december heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan Haren laten weten ‘teleurgesteld en bezorgd’ te zijn. Haren weigert aan te haken bij besprekingen met de beoogde fusiepartners Groningen en Ten Boer. GS wijzen er in de brief op dat Haren volgens de wet (Arhi) verplicht is deel te nemen aan voorbereidingen van de fusie. Voorts zegt men dat de ervaring leert dat een voorbereidingstijd van minstens een jaar nodig is.

Op 1 januari 2019 moet de fusie een feit zijn. Met name op het gebied van dienstverlening, personeelsbeleid en ICT moet nog veel werk worden verzet. Haren echter blijft van mening dat de raad en het college niet willen fuseren en dat het dus niet zinvol is om mee te doen aan de voorbereidingen. Men zegt kopschuw te zijn geworden na eerdere ervaringen tijdens het zgn. ‘tweesporenbeleid’. Toen praatte Haren wel pro forma mee over de fusie die men niet wenst. Later werd, zo zegt het Harense college, door de provincie daaruit de conclusie getrokken dat Haren wel voelde voor herindeling. Die suggestie is ook doorgegeven aan Den Haag, waar de kamer in 2018 moet instemmen met het wetsvoorstel voor de fusie.

In de brief van 8 december doet GS nog een laatst appèl op Haren om aan te schuiven in de werkgroepen die de weg naar de fusie plaveien. Eerder deze week liet wethouder Michiel Verbeek al weten keurig antwoord te zullen geven op vragen van de werkgroepen in Groningen en Ten Boer, maar dat er geen sprake zal zijn van actief lidmaatschap van die werkgroepen.

Op 19 januari komt de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar Haren om het politieke rampgebied te bezoeken en te luisteren naar lief en leed van de voor- en tegenstanders.