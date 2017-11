Provincie wil stukje grond van Friescheveen laten onteigenen

Door: Redactie

De Provincie Groningen heeft de Kroon gevraagd een stuk grond van ongeveer 600 m2 te onteigenen aan de Meerweg. Het behoort tot Café Friescheveen. De grond is nodig om een open waterverbinding te realiseren tussen de polders in het zuiden en het Paterswoldsemeer. Waarom is dat wenselijk?

In Haren de Krant van deze week legt projectleider Hans Wolf uit dat het project deel uitmaakt van natuurbeleid, waarin natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Dat is nodig om dieren een groter leefgebied te verschaffen met een kleinere kans dat zij worden doodgereden tijdens verhuizingen. Een groter leefgebied voorkomt inteelt, maakt soorten sterker en voorkomt dat ze uitsterven. Bekende soorten zijn bevers, otters en ringslangen.

Mevrouw E. Dubois is boos over de gang van zaken. Al jaren wil zij het stuk grond niet verkopen, omdat er risico’s op schade zijn aan haar pand als de open verbinding en de aanleg van een brug worden gerealiseerd. Ze vertrouwt er niet op dat de provincie eventuele schade zal betalen, maar Wolf zegt dat onverhoopte schade natuurlijk wél wordt vergoed.

Lees het artikel in Haren de Krant, die vanaf woensdag 22 november wordt verspreid.



Op de foto Hans Wolf op de plek waar de grond nodig is.