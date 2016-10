Pubquiz in Glimmen op 5 november

Nieuws:

Door: Redactie

De jaarlijkse Pubquiz in Glimmen vindt plaats op zaterdag 5 november om 20.00 uur in Dorpshuis de Groenenberg.

Organisatie is in handen van de redactie van het lokale blad Glimmerlei, die weer gevarieerde en soms gekke vragen heeft bedacht. Er wordt gespeeld in kleine teams, die eventueel via de tafelschikking worden samengesteld. Uiteindelijk zal één persoon de quiz daadwerkelijk winnen. Er is een smakelijke prijs. Na afloop is er een verloting van tientallen prijzen en een verrassende en waardevolle hoofdprijs. Toegang is gratis, inloop vanaf 19.30 uur, vol =vol.