PvdA haalt fel uit naar coalitie ‘die zijn wil oplegt’ en ‘met de rug naar de samenleving staat’ – lees meer…

Door: Redactie

De PvdA vindt dat de voorstanders van een zelfstandig Haren in de gemeenteraad ‘met de rug naar de samenleving staan’ en ‘niet willen nadenken over de toekomst’ Deze felle uithaal doet webmaster en secretaris van de fractie Betty Sinnema op de lokale PvdA- website. Vooral het ‘niet willen nadenken over de toekomst’ is een zware aantijging, omdat het feitelijk zou betekenen dat de voorstanders van een zelfstandig Haren niet nadenken. En wie niet nadenkt is dom.

De partij vindt het onbestaanbaar dat drie fracties in de raad (met een meerderheid) hun zin doordrijven en zelfs in de zienswijze op de fusieplannen (lees: bezwaar) niets willen vermelden over de standpunten van de oppositie, die fel voorstander is van een fusie met Groningen en Ten Boer. Voorts hekelt de partij de inzet van het kort geding, waarin 26 burgers en het Burgercomité proberen het fusieproces stop te zetten en mevrouw Marga Kool als Harense zaakgelastigde buitenspel te zetten. De partij zegt: “Het Burgercomite o.l.v. Biezeveld en gesteund door B&W eist in het kort geding dat de provincie stopt met het herindelingsproces tot Haren zelfstandigheid rond heeft; tweede eis is dat mevrouw Marga Kool, die is aangetrokken om naar de mening van mensen te luisteren wordt ontslagen. En dat terwijl ze onmisbaar is. Immers, B&W hebben zich afgekeerd van gesprekspartners, van inwoners die voor herindeling zijn en van het eigen personeel.” De PvdA vindt dat Harense belangen worden geschaad als Marga Kool zou worden ontslagen. Daarmee heeft de partij waarschijnlijk een punt, want de inzet van Kool zou achteraf belangrijk geweest kunnen zijn als blijkt dat het tóch tot de herindeling komt. Als de fusie doorgaat en er zijn geen Harense ‘punten’ binnengehaald, kan dat wel eens nadelig uitpakken voor de burgers.

De toon die doorklinkt in deze teksten geeft boosheid en irritatie weer. Daarmee wordt weer duidelijk dat de visies van oppositie en coalitie niet alleen botsen, maar dat de verhoudingen inmiddels op scherp staan.

Online integrale tekst PvdA

Online stelt de fractie: “Fractie en bestuur van de PvdA zijn erg actief in allerlei stadia. Lammie als politiek woordvoerder in de raad en als motor om mensen die niet met de rug naar de samenleving staan en die wel willen nadenken over de toekomst te vragen om dat dan ook als zienswijze aan de provincie kenbaar te maken. Lammie en bestuur vonden goed gehoor. We hadden contact met mevr. Marga Kool en overhandigden met ons samenwerkingsverband de opbouwende zienswijzen aan Gedeputeerde Fleur Graper. (Brouns moest de lange zit in de rechtszaal bijwonen. Voor ons geen rechtszaal).

Al die inzet is zo hard nodig omdat tegenstanders van herindeling vaak hard en ongemotiveerd schreeuwen; zij menen inwoners een plezier te doen met een zelfstandige gemeente. Dat dat ook wat kost en hoeveel wordt wat verdoezeld. De ingrepen in de begroting die er voor nodig zijn bedreigen de leefbaarheid van onze inwoners, zeker als je geen eigen kapitaal hebt.

Haren heeft totaal ongeveer 19.000 inwoners. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per persoon is in Haren €20.000. Haren heeft 300 miljonairs en 500 inwoners onder de armoedegrens. Hoge lasten tegelijk met verlies van voorzieningen? hoe aantrekkelijk is dat?

De coalitiepartijen hebben samen 10 van de 17 raadszetels en drukken zonder enig overleg hun wil door. Dat kunt u nu zien aan het laatste nieuws over de zienswijze die B&W namens de raad gaat over herindeling gaat indienen bij de provincie. B&W en hun 3 partners zijn tegen. Ze vinden het dan ook normaal dat je als B&W geen melding hoeft te maken van die grote groep van 4 partijen met 7 zetels met hun mening. Geen woord.

Stemmen en discussie is met de dames en heren zinloos. Daarom hebben PvdA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie elk een stemverklaring ingediend. Die moeten net als het raadsverslag bij alle informatie naar de provincie gestuurd. De provincie zal antwoord geven op alle zienswijzen. Na goedkeuring van de Staten wordt het materiaal naar de minister gestuurd, en dan ev. naar de Tweede en Eerste Kamer.”