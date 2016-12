Quintusschool speelde musical in Gorechtkerk

Nieuws:

Door: Redactie

Verslag door Annemarie Werk

Woensdag 21 december vond in de Gorechtkerk in Haren een unieke kerstmusical plaats.

Leerlingen van de Quintusschool uit Glimmen speelden daar de kerstmusical ‘een nieuw begin’ voor familie, vrienden, klasgenoten en oud-leerlingen. Geen ‘gekochte’ musical, maar een musical die helemaal zelf gemaakt is.

De musical werd mede mogelijk gemaakt door de VCBG (Vereniging Christelijk Basisonderwijs Glimmen) en de Ouder Commissie van de Quintusschool. Muziek en liedjes werden geschreven en begeleid door de leerkrachten Lennart Hofstra en Arjen van Walsum. Oud leerkracht Josien Kragt verzorgde met haar theater kennis (www.stroomkragt.nl) de regie. Alle leerkrachten en leerlingen hebben met enorm veel passie aan deze musical gewerkt.

Eén van de speerpunten van de Quintusschool is het ontdekken en (h)erkennen van talenten in de breedste zin van het woord.

Iedere leerling vond in deze musical dan ook een plekje bij zijn of haar talent:

Muzikale leerlingen konden meespelen in de begeleiding of zingen (zowel solo’s als in een koor). Het openingslied: “Een nieuw begin” zette meteen de toon. De teksten van de verschillende liedjes waren prachtig en maakten het publiek op een mooie manier bewust van de problemen die op dit moment actueel zijn in de wereld .. en gelukkig is er elke dag; ‘een nieuw begin’.

Leerlingen die van bewegen houden, hebben voorafgaand aan de musical een prachtige dans laten zien. Andere leerlingen met toneelkwaliteit vonden hun plek in het toneelstuk en weer andere leerlingen bouwden mee aan het decor of hielpen tijdens de opnames van de cd die na de musical aangeschaft kon worden. Vierhonderd mensen hebben genoten van deze musical.

Een mooi staaltje talentonderwijs!