Raad van Ten Boer wil Haren binnen fusie houden

Nieuws:

Door: Redactie

Burgemeester Frank de Vries van de gemeente Ten Boer wil graag dat Haren ‘aan boord blijft’ in het fusieproces met Groningen.

Dat zegt hij na afloop van de raadsvergadering in Ten Boer, waar de partij Algemeen Belang probeerde Haren een ‘narrow escape’ aan te bieden door te vragen om een ‘lichte samenvoeging’ in plaats van een ‘harde fusie’. In een lichte samenvoeging is de wens van alle fusiepartners een voorwaarde. Haren zou in die variant de vrijheid houden om af te haken. Algemeen Belang diende een motie in, die het niet haalde.