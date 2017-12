Raad sprak 8.38 min over de ‘geheimzinnige werkgroepen’

Nieuws:

Door: Redactie

Maandagavond zat de publieke tribune weer vol. Ook aan de perstafel geen lege stoel meer. In de raadszaal van Haren trilde een verwachtingsvolle spanning. Er zou wellicht wat gebeuren, nu Dagblad van het Noorden en RTV Noord herhaaldelijk melding hebben gemaakt van geheimzinnige werkgroepen die een fusie voorbereiden, samen met ambtenaren van Haren.

Tegen half tien stond het vragenuur op de agenda en CDA-voorman Jacob Boonstra ondervroeg het college op een milde wijze over het bestaan van de werkgroepen, waar Harense ambtenaren in het ‘geniep’ deel van uitmaken. Boonstra behoort tot de coalitie en hield zich zichtbaar in en leek eigenlijk op voorhand tevreden met het antwoord van burgemeester Pieter van Veen. Boonstra was niet uit op een confrontatie met zijn eigen coalitie. De burgemeester herhaalde het officiële standpunt van het college: Ambtenaren geven antwoorden op vragen van de werkgroepen van Groningen en Ten Boer, maar dragen niet actief bij aan het voorbereiden van de fusie. Gemor in het publiek. Men zette zich schrap voor een discussie en rekende er op dat zowel coalitie als oppositie de messen zou slijpen. Maar voordat men met de ogen kon knipperen zei de voorzitter: “Verder niets aan de orde zijnde sluit ik hierbij de vergadering.” Het onderwerp werkgroepen is daarmee slechts 8.38 min aan de orde geweest. Aan de perstafel en in het publiek heerste een soort teleurstelling. Het leek of een prachtig stuk vuurwerk niet was afgegaan.

Het is niet vreemd dat dit zo verliep. De constructieve houding van Haren ten opzichte van de werkgroepen in Ten Boer en Groningen moet door de oppositie juist worden gewaardeerd. Hier vraagt men al een jaar (of langer) om. Dus de oppositie trok geen geslepen messen en zweeg. De coalitie had ook geen reden voor vuurwerk. Zij legt zich neer bij de lezing van het college en ziet geen kwaad in het ‘beantwoorden van vragen’. Ook de coalitie zweeg, op Boonstra na. Hij wekte de indruk dat hij de taak op zich had genomen voor de bühne deze vragen te stellen, om daarmee het college het podium te geven de kwestie van de werkgroepen te nuanceren en terug te brengen tot een kleinere proportie. Zelf ziet Boonstra het iets anders. Hij zegt: “Ik doe niets alleen voor de bühne. Voor ons zijn er drie belangrijke punten duidelijk geworden door de antwoorden van de burgemeester. Hij heeft bevestigd dat Haren geen deel uitmaakt van de werkgroepen. En dat Haren de motie van 5 september 2016 nog steeds uitvoert, dus geen voorbereidingen voor fusie. En hij heeft gezegd dat Haren op geen enkele manier meewerkt aan een personeelsconvenant of een bestuursakkoord.”