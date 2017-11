Raadsel van het verdwenen huisnummer 16

Nieuws:

Door: Redactie

Aan de Poorthofsweg in Haren ontbreekt het huisnummer 16. Waarom? Die vraag stelde de bewoner van nummer 20 aan de gemeente. De heer Robert Schippers zegt: “Wij wonen op nummer 18. We hebben huisnummer 14 als buren. Waar is 16?”

Deze vraag legde hij voor aan de gemeente Haren, die het antwoord schuldig moet blijven. In het archief van de gemeente Haren kan men geen verklaring vinden voor het feit dat er een huisnummer is overgeslagen. In enkele andere straten (Beatrixlaan/Wilhelminalaan) is dit ook het geval geweest maar dat kwam dan doordat er plannen waren om een weg tussen twee huizen aan te leggen. Gemakshalve werd dan een huisnummer overgeslagen, maar achteraf werd die weg toch niet aangelegd. Voor de Poorthofsweg kan men geen verklaring vinden voor het overslaan van nummer 16. Het enige dat men bij de gemeente kan bedenken is dat er misschien meer huizen in de planning stonden om gebouwd te worden, maar dat daar achteraf toch is van afgezien en dat er al huisnummers waren toegekend.

Wie weet het antwoord?