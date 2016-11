Rechtbank vooral gevuld met tegenstanders van fusie, Patrick Brouns wederom in hol van de leeuw

Nieuws:

Door: Redactie

Een quickscan van de circa 200 aanwezigen bij het kort geding (Burgercomité versus provincie) leerde dat het vooral de tegenstanders van de fusie met Groningen/Ten Boer waren die de rechtszitting wilden bijwonen.

In de lange rij wachtenden voor de ingang van de rechtbank stond ook gedeputeerde Patrick Brouns. Hoewel ongetwijfeld een beveiliger in zijn buurt was, bewoog de veelbesproken politicus zich gewoon tussen de wachtenden. Het leidde niet tot incidenten of schermutselingen. Weinig burgers knoopten een praatje met Brouns aan of gingen met hem in discussie. Dat zou wellicht lastig zijn geweest, want net als iedereen moest ook hij aandacht besteden aan metalen inhoud van zijn broekzakken, omdat anders de ‘poortjes’ gingen piepen.

Onder het publiek moesten zelfs bretels en broekriemen af. Snedig merkte één heer op: “En wat nu als die poortjes gaan piepen bij die nieuwe heup van mij?”