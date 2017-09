Rechter vindt dat Gemeente Haren ten onrechte geld terugeist van Sportijn/Optisport inzake zwembad – lees meer…

Door: Redactie

Gisteren is de Gemeente Haren in hoger beroep veroordeeld tot de kosten van rechtszaken ter grootte van 18.500 euro. Het ging om een rechtszaak en aansluitend het hoger beroep in een slepende kwestie die al in 2004 begon als een boze droom. Het ging om de exploitatie van het zwembad Scharlakenhof en een ‘slimme deal’ die helemaal uit de hand is gelopen.

SLIM DEAL

Het zwembad in Haren was al vele jaren een blok aan het been van de gemeente Haren toen in 2004 een originele uitweg uit de problemen werd gevonden met een ‘slimme deal’. Haren was bereid om het zwembad met omliggende grond voor een ondermaatse prijs te verkopen aan exploitant Sportijn/Optisport: 1,3 miljoen euro. Vervolgens mocht deze de grond achter het zwembad doorverkopen voor 4,3 miljoen aan projectontwikkelaar Wind Groep te Drachten. Haren zou meewerken aan het toestaan van woningbouw ter plaatse. De winst op deze transactie zou dus 3,0 miljoen bedragen. Sportijn/Optisport verplichtte zich om die winst te parkeren op een rekening, waarmee de exploitatie van het zwembad voor vele jaren zou worden gedekt. Het liep anders.

Ter overbrugging van de tijd was Haren bereid om in 2004, 2005 en 2006 in het totaal bijna 800.000 euro te ‘lenen’ aan Sportijn/Optisport. Immers, de kassa zou spoedig gaan rinkelen als Wind Groep de woningen zou bouwen. Dat gebeurde echter niet, omdat de ontwikkelaar de vergunningen niet rond kreeg (o.a. omdat de provincie woningbouw blokkeerde en wellicht de markt ook niet meewerkte). Wind nam de grond dus nooit af en betaalde dus ook geen 4,3 miljoen. En daarmee bleek de ‘winst’ van 3,0 miljoen dus een illusie. Desondanks ging de gemeente ervan uit dat Sportijn/Optisport de grond zou afnemen, conform koopovereenkomst. Tot en met 2010 bleef Haren exploitatiebijdragen betalen (of waren het leningen?) om het zwembad open te houden.

WAREN HET LENINGEN OF BIJDRAGEN?

Omdat Sportijn/Optisport het grote geld dus (nog) niet ontving, was ze ook niet in staat het zwembad winstgevend te exploiteren. Sterker nog, men was niet eens in staat om de ‘geleende bedragen’ aan de gemeente terug te betalen, ondanks herhaalde aanmaningen. Voorts bestreed men zelfs dat het om leningen ging, men noemde het exploitatiebijdragen en die hoef je niet terug te betalen. Er begon een jarenlange twist tussen Sportijn/Optisport die in 2012 nog steeds niet was beslecht. In maart 2012 zei toenmalig wethouder financiĆ«n Theo Sieling nog dat hij ‘het niet kon uitsluiten’ dat Haren via de rechter zijn gelijk zou halen bij de zwembadexploitant. Hij zei toen dat Haren op dat moment ruim 1,5 miljoen van Sportijn/Optisport moest ontvangen. Het is inderdaad gekomen tot een juridisch treffen.

VONNIS NEGATIEF VOOR GEMEENTE

Gisteren oordeelde het Gerechtshof in hoger beroep o.a.: “Hof oordeelt dat gemeente onvoldoende heeft gesteld dat de overeenkomsten mede inhielden dat ook indien de projectontwikkelaar geen bouwvergunning zou krijgen, de ondernemer toch de gronden diende af te nemen. De vorderingen van de gemeente worden afgewezen.” Zo onvoorspelbaar kan het recht zijn. Het is niet onlogisch dat je de koper van grond aan zijn betalingsplicht houdt, ook als die er niets mee blijkt te kunnen. Kennelijk was de overeenkomst destijds daarover niet duidelijk genoeg. Het gevolg is dat de gemeente Haren tussen 2004 en 2011 bijna 1,5 miljoen euro in een bodemloze put heeft gegooid en daarop nu geen aanspraak meer kan maken. Bovendien moet men de gang naar de rechtbanken nu betalen: 18.500 euro.