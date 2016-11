Rechter: “Ik zag mensen al in slaap vallen, dus we schorsen twintig minuten”

Nieuws:

Door: Redactie

De publieke belangstelling bij het kort geding, woensdag, in de rechtbank van Groningen bestond niet uit jongeren. Integendeel, de gemiddelde leeftijd was grijs. Misschien was het daaraan te wijten dat tijdens de lange zitting sommigen even afdwaalden, om niet te zeggen, in slaap vielen. Dat overkwam overigens zelfs de aanwezige politieman, die zich daarop snel liet vervangen door een wakkere collega.

De rechter merkte het op en kondigde daarop een schorsing aan.