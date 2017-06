Restaurant Bourgondiër sluit 4 juli, maar krijgt een vervolg

Nieuws:

Door: Redactie

Restaurant De Bourgondiër aan de Zuidlaarderweg in Glimmen sluit op 4 juli, omdat de eigenaren het hebben verkocht. Maar welingelichte kringen melden dat het beroemde horecabedrijf een vervolg krijgt.

Het pand stond als woonhuis te koop en de kans was dus groot dat dit het einde zou zijn van de horecabestemming. Ooit Café Sijtsma, later werd het De Kastanjehoeve en nu dus al jaren De Bourgondiër waar men altijd in stijl en smakelijk kon dineren.

Volgens ingewijden wordt het pand aangekocht door een paar Glimmenaren die willen voorkomen dat het dorp haar restaurant kwijtraakt. Wordt dus letterlijk vervolgd.