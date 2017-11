Restaurant Uniek in andere handen

Nieuws:

Door: Redactie

Restaurant Uniek is vandaag in handen gekomen van Lydia Nauta. Ze was werkzaam in De Rietschans en maakt de stap naar ‘eigen zaak’. Gido Waalkens, die in 2008 het restaurant overnam, herdoopte dit bekende bedrijf van ‘In den Herbergh’ naar ‘Restaurant Uniek’. “In die naam zit de naam van mijn zoontje Niek”, zegt Waalkens. “Na negen jaar vond ik het tijd om andere dingen te gaan doen. Ik heb aan een leverancier laten weten dat ik de zaak wel wilde verkopen, daarna ging het snel.”

Volgens Gido zal de nieuwe enthousiaste eigenaar de zaak eerst laten zoals die is. “Het personeel blijft en ook de dagbesteding rond de lunch blijft”, zegt hij.