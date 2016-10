Reünie D66 was geslaagd feest der democratie…

Door: Redactie

In een sfeervol paviljoen Sassenhein vierde D66 afdeling Haren afgelopen weekend het 50 jarig bestaan van de partij met een reünie. Van heinde en ver kwamen voormalig gemeentebestuurders en afdelingsbestuurders naar Haren om elkaar weer eens te ontmoeten. Op drie na waren alle raadsleden en wethouders die D66 in die 50 jaar ‘leverde’ aanwezig. . ‘Het is als een warm bad’, genoot Peter Danz, raadslid van 1978-1986. Met Olga Scheltema en Flip van Hasselt was zijn fractie compleet. Herinneringen aan die eerste periode waarin alles moest worden opgebouwd en ‘veroverd’ werden gretig opgehaald.

Huidig fractievoorzitter Marjan Bachman zei zich er van bewust te zijn dat D66 anno 2016 voortbouwt op alles wat de voorgangers hebben neergezet. En wat dat ‘alles’ allemaal inhoudt, is te lezen in het boek ‘En dat alles voor de democratie…’ dat deze middag gepresenteerd werd. 50 jaar D66 in Haren, beschreven door Wil Legemaat.

De twaalf hoofdstukken beschrijven de raadsperioden, gerelateerd aan landelijke ontwikkelingen en aan het afdelingswerk.

Koos Staal zorgde voor een prachtige, originele vormgeving. Met de laatste verkiezingsuitslag – hoogste percentage van het hele land – is D66 de bescheidenheid voorbij en past een boek van kloeke afmeting, vindt hij. Het streven naar transparantie wordt gesymboliseerd in de open rug van de omslag: alle katernen zijn te zien en de materialen van de omslag zijn zichtbaar.

Olga Scheltema, de eerste D66-wethouder van Haren (1974-1978) reikte het eerste exemplaar uit aan de man die het allerlangst voor D66 Haren actief is: Michiel Verbeek.

Het boek is vanaf volgende week te koop bij boekhandel Boomker voor de jubileumprijs € 19,66 of via endatallesvoordedemocratie@gmail.com