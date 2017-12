Riek Bakker vindt fusie Haren/Groningen een goede zaak

Door: Redactie

In veel discussies over het effect van een fusie tussen Haren en Groningen wordt verwezen naar de ‘Regiovisie Groningen-Assen 2030’ uit 1996.

Dat was destijds een visionaire blauwdruk voor de regionale ontwikkelingen, bezien vanuit een ‘helicopter’. Groningen en Assen werden met elkaar verbonden door een ‘groene, landelijke bufferzone’. Deze regiovisie werd een belangrijk richtpunt voor bestuurders en planologen die moesten beslissen over de aanleg van wegen en het bouwen van huizen. Prof. Riek Bakker (stedebouwkundige) schreef de regiovisie. Ze zegt nu, 21 jaar later: “Ja ik herinner me het ontstaan van de regiovisie Groningen-Assen nog zeer levendig. Het was geen eenvoudige klus. Men had niet in de gaten dat als je onderling bezig bent met het oneens zijn met elkaar, je ook niet erg aantrekkelijk bent voor overheden, bedrijven en burgers. Die hebben een hekel aan onenigheid tussen overheden onderling”.



Foto: Riek Bakker

Hoe staat Riek Bakker tegenover de voorgenomen fusie Haren, Groningen, Ten Boer? Ze zegt desgevraagd een voorstander te zijn van de fusie: “Veel ontwikkelingen kun je moeilijk in zijn eentje als lokale overheid voor elkaar krijgen. Laat staan dat men iets voor het grotere geheel kan betekenen. De stad Groningen en haar omgeving heeft nu weer zo’n beslismoment, denk aan de aardbevingen en het naar mijn smaak terechte, gevoelen dat de nationale overheid tekort is geschoten. Hoe sterker nu de samenhang in het gebied is en hoe beter de plannen en voornemens zijn, des te overtuigender komt dat over. Ieder redelijk mens gaat dan zijn verstand gebruiken. Dan val je niet meer over de vermeende tegenstellingen en lokale angsten, maar schaar je je achter de grote gemeenschappelijke deler. Met andere woorden het is een slechte timing om onenigheid te etaleren. Het is beter de handen ineen te slaan en te werken aan goede, weldoordachte voornemens, met hecht onderling vertrouwen. Met andere woorden: er op af, dit is een kans om niet te laten liggen.”