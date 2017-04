Rieshoek geeft stof tot nadenken aan college

Nieuws:

Door: Redactie

De voormalige basisschool De Rieshoek in Noordlaren voor een zacht prijsje van de hand doen aan dorpelingen of een marktconforme prijs voor het karakteristieke gebouw vragen? Dat dilemma stond vanochtend op de agenda van het college van B en W in Haren. De vergadering liep aanmerkelijk uit, naar verluidt omdat de Rieshoek een punt van discussie is. Op dit moment is het nog onduidelijk welke koers de gemeente gaat varen met dit pand.