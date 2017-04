Rietschans neemt rondvaartboot Paterswoldsemeer over – lees meer…

Door: Redactie

Veel mensen kennen deze rondvaartboot en hebben er herinneringen aan. De boot is onlangs overgenomen door De Rietschans

Vanaf nu meert de rondvaartboot Neptunus aan bij De Rietschans aan de Meerweg in Haren. Vanaf deze nieuwe thuishaven zal één van de mooiste rondvaartboten van het Noorden haar activiteiten voortzetten.

Tot voor kort was de boot eigendom van Roos Renting uit Zuidlaren, maar vanaf nu hoort de rondvaartboot bij De Rietschans.

De boot werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd op de werf van Berend Ensing in Groningen en de opbouw werd later door de bekende Paterswoldse familie Visser aangebracht. Sinds de bouw heeft de boot altijd op het Paterswoldsemeer gevaren.

De “Neptunus” zal in juli en augustus op zaterdag en zondag een rondje Paterswoldsemeer gaan varen voor individuele gasten. Gasten kunnen dan op drie opstapplaatsen aan boord: de Vuurtoren bij de Twee Provinciën, de steiger bij De Rietschans en het strand bij De Lijte. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planning voor de zomer. Deze zal binnenkort gecommuniceerd worden.

Uiteraard is de boot ook exclusief in te huren door bedrijven, groepen en bruidsparen, die een uitje op het Paterswoldsemeer willen plannen.