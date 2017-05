Roman over Harens klooster ‘Yesse’ 30 juni ten doop

Nieuws:

Door: Redactie

Zou het Vaticaan ooit kloosterbezit kunnen terugeisen van de Staat? Die vraag staat centraal in de debuutroman van journalist Hein Bloemink (Haren de Krant) uit Haren.

Op 1 juli a.s. verschijnt bij Uitgeverij Elikser in Leeuwarden “Verborgen erfenis van klooster Yesse – meedogenloze jacht op miljoenen”. In de misdaadthriller komen twee thema’s aan de orde. Enerzijds een misdadige jacht op geld, anderzijds de pijnlijke geschiedenis van de reformatie (beeldenstorm) in 1594. In dit boek trekt het Vaticaan ruim vierhonderd jaar later namelijk in de rechtszaal ten strijde om onteigende kloosterbezittingen alsnog met de Staat ‘af te rekenen’. Het verhaal begint met een vrijdenkende non (1589) die het Harense klooster leegrooft om goede werken te kunnen verrichten. Het hele verhaal is fictie met een kern van waarheid.

Presentatie

Op vrijdag 30 juni om 19.30-20.30 uur wordt het boek in stijl gepresenteerd op de plaats waar het klooster Yesse van 1215-1594 stond (Essen 7, Essen bij Haren). Bodemvondsten en de historie van het klooster worden daarbij toegelicht, maar ook het verhaal van deze roman. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden via jitskekingma@elikser.nl zodat bij slecht weer kan worden doorgegeven wat de alternatieve locatie van de presentatie zal zijn. De eerste exemplaren van het boek kunnen desgewenst ter plekke worden aangeschaft á 18,50. Pinnen is mogelijk.