Ronald Knegt (CDA Provinciale Staten) reageert op boosheid Haren

Door: Redactie

Ronald Knegt (CDA Provinciale Staten) haalde zich vorige week de woede van het Harense college op de hals door een motie in te dienen met een dubbelzinnige tekst. In deze motie vraagt men Den Haag om geen ‘harde fusie’ toe te passen voor Groningen, Haren en Ten Boer, maar de methode van ‘lichte samenvoeging’ te hanteren. Dat scheelt opheffing van gemeenten en veel geld. Echter in de motietekst staat zwart of wit: “Overwegende dat drie colleges en twee raden hebben ingestemd met lichte samenvoeging”. Dit zou volgens wethouder Michiel Verbeek van Haren impliceren dat Haren dus instemt met de herindeling, terwijl dat pertinent niet waar is. Verbeek is bang dat Den Haag met dergelijke berichten begint te denken dat de fusie ‘een eitje’ is. Statenlid Ronald Knegt (indiener en schrijver van de gewraakte motie) reageert op de beschuldigingen.

Knegt is rustig en laat zich niet uit balans brengen door de harde woorden uit Haren. “Weet je, het is een achterhoedegevecht, want het vraagstuk van die fusie ligt niet meer in onze hand. Het is nu aan Den Haag.” Knegt vindt overigens dat met zijn tekst niet veel mis is. “Haren is voorstander van een lichte samenvoeging zodra de kogel door de kerk is. Dat mag iedereen duidelijk zijn. Deze motie gaat over het proces van de herindeling, zodra die een feit is.” Van misleiden of liegen is volgens Ronald Knegt geen enkele sprake.

ACHTERHOEDEGEVECHT

Inhoudelijk is de discussie over herindeling afgelopen en ligt de bal nu in De Haag. Knegt is naar eigen zeggen een groot voorstander van de herindeling. “In het belang van de burgers van Haren. En in het belang van de voorzieningen in Haren. Er wordt wel eens gezegd dat vooral de Gemeente Groningen als een soort hongerig dier achter Haren aanzit. Die indruk heb ik helemaal niet, het is voor Groningen echt geen halszaak.” Betekent dit dan dat Haren wel buiten de fusie gehouden mag worden? Knegt: “Nee, zeker niet. Het is in het belang van Haren dat ze meedoen.” Op welke belangen doelt hij dan? Knegt: “Ja, dan komt weer het bekende rijtje op tafel. De begroting, bestuurskracht, kwaliteit van het ambtelijk apparaat.”

MEER CONCREET

Laten we er eens een paar uitlichten. Hoe denkt Knegt over de recente begroting van Haren in het licht van de fusie? Knegt: “Ik ken de begroting niet op details, maar ik weet wel dat de burgers 60 euro per jaar meer gaan betalen. Dat is 10% verhoging. Los hiervan baseer ik me op begrotingen van een paar jaar geleden, waarover rapporten zijn verschenen. Die waren heel duidelijk, Haren stond er slecht voor.” En hoe beoordeelt u de bestuurskracht en de kwaliteit van het ambtelijk apparaat? Knegt: “Laatst las ik een artikel van Groen Links, Hans Sietsma uit Haren. Ik weet wel dat hij voorstander van de fusie is. Maar hij schetste wél een beeld dat mij sterkt in mijn opvatting dat het tijd wordt voor herindelen. Bestemmingsplannen niet op orde, omgevingsplan niet. Dat is nogal wat.”

INFORMATIEBRONNEN

Op de vraag op welke informatie hij zich baseert zegt Knegt: “Ik baseer me op onderzoeksrapporten over de bestuurskracht, kwaliteit ambtelijk apparaat en financiën. Dat zijn betrouwbare waarnemingen waar je als politiek je beleid op moet baseren. Dus dat doen wij ook. Nu is het aan Den Haag om te bepalen of de keuze voor herindelen een juiste is.” Ronald Knegt snapt heel goed dat Haren gebruikmaakt van haar recht om nu Den Haag te beïnvloeden, opdat daar misschien toch nog andere keuzes gemaakt worden. Doch op regionale schaal is wat hem betreft de fusie een gepasseerd station. “Ik hoop echt dat er nu snel duidelijkheid komt. Want de sfeer van nu is niet bevorderlijk, ook niet voor de toekomst.”

ANALYSE

Fractievoorzitter Ronald Knegt (CDA Provinciale Staten) spreekt in dezelfde termen als zijn gedeputeerde Patrick Brouns. De teksten zijn nagenoeg één op één vergelijkbaar. In die zin is het CDA in de Staten consistent en vastberaden. Doordat ook het Harense college keer op keer dezelfde teksten spreekt en consistent en vastberaden haar standpunt verdedigt, lijkt een onderling debat kansloos.

*Voorts tappen Haren en de fusiebouwers uit verschillende informatiebronnen. Dat is op zich al een garantie voor ‘langs elkaar heen praten’.

*Ten slotte vertrouwt Haren de fusiebouwers niet, omdat zij de argumenten voor fusie wantrouwen. Ook al een garantie voor een patstelling.

Emoties en standpunten zijn in beton gegoten. Op het gebied van de financiën lijkt de nieuwe begroting van Haren al niet eens meer te worden meegewogen. Rapporten van 2015 zijn leidend. Het gevolg is dat de nieuwe financiële situatie misschien helemaal geen invloed meer heeft op de Kamers. Misschien geldt dat ook wel voor de thema’s voorzieningen, bestuurskracht en ambtelijk apparaat.

Om het nog maar eens naar een eenvoudig voorbeeld te vertalen: Dat zou betekenen dat in Den Haag in 2018 wordt besloten dat Haren een regenjas moet aantrekken, omdat in officiële rapporten van het KNMI in 2015 staat dat het in oktober 2015 hard heeft geregend.