Rook-inbraakalarm bij Etos in Haren – lees meer…

Door: Redactie

Ongeveer een uur geleden (zaterdagavond) rukte de brandweer van Haren uit naar het filiaal van Etos aan de Rijksstraatweg in Haren. Er was een alarm afgegaan en de winkel leek vol rook te staan.

Het was geen brand. De winkel is voorzien van inbraakalarm, waarbij de winkel in een dikke wolk ‘nep-rook’ wordt geplaatst om inbrekers in verwarring te brengen.

Voor zover bekend is er niemand aangetroffen in de winkel en kon de brandweer inrukken.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant/ 112Haren