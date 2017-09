Samenspel tussen BodyFit en DietPlus leidt tot gewichtsverlies

Nieuws:

Door: Redactie

Voedingsadviesbureau DietPlus (eigenaresse en diëtist Olivia Wong )en Fitnesscentrum Bodyfit Haren (eigenaar Geoffrey Müller) starten samen het afslankprogramma: 10 weken End of Summer editie met als doel op een leuke manier afslanken en sporten! 10 Weken intensieve begeleiding zowel op voedings- als sportgebied.

Geoffrey Muller: “We staan te springen om je te begeleiden als je overgewicht hebt. We zijn op zoek naar vrouwen en mannen tussen de 18 en 65 jaar met overgewicht en die voor de feestdagen nog een 5-10 kilo’s willen afvallen. Afvallen in groepsverband met professionele begeleiding bereik je meer dan alleen en zorgt voor meer gewichtsverlies. De voedingsadviezen worden persoonlijk gemaakt om het makkelijker vol te kunnen houden. Wij meten de lichaamssamenstelling waardoor wij nauwkeuriger kunnen vaststellen wat je echt nodig hebt om af te vallen. Tijdens het Afslankprogramma leer je hoe jij het hongergevoel kan opvangen, hoe jij favoriete tussendoortjes kan inpassen, hoe je de saboteurs van je dieet moet aanpakken, hoe je op gewicht blijft en nog veel meer. Na deze tien weken zul je je energieker en fitter voelen dan ooit te voren.”

Je kan je opgeven of voor meer informatie: diëtiste Aletta Winter via 050-5370613 of via aletta@dietplus.nl.