Schalke ’04 toernooi voor de jeugd op Stadion Esserberg

Nieuws:

Door: Redactie

De Duitse topclub Schalke 04 komt naar VV Helpman in Haren. Die club heeft een samenwerking met de Duitse topclub Schalke 04.

In de meivakantie kleurt het sportpark helemaal “koningsblauw”. Dat is de kleur van de club uit Duitsland die bij veel mensen tot de verbeelding spreekt.

Waar spelers als Mesut Özil, Manuel Neuer en Julian Draxler hun opleiding hebben genoten. En waar Klaas Jan Huntelaar nog steeds zijn kunsten laat zien.

Schalke 04, “De koningsblauwen”, is één van de grootste voetbalclubs uit Duitsland. Men komt van 24/04/2017 t/m 26/04/2017 naar Haren.

De deelnemers kunnen twee dagen trainen als een echte Schalke 04 speler. Er komen trainers van Schalke 04 en tot slot gaan de deelnemers met een touringcar naar Duitsland om het Veltins stadion en de trainingsvelden van Schalke 04 te bekijken. Met de busreis kunnen ouders/broers en zussen ook mee.

Meer informatie http://schalkeauftournee.nl/schalke-auf-tournee-haren/