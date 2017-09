Door: Redactie

Deze zomer grazen er schapen in het gemeentelijk groen. Ze geven het straatbeeld een extra dimensie die door de meeste mensen wel gewaardeerd lijkt te worden. Zoals hier aan de Lokveenweg.

Helemaal opmerkelijk was het tafereel onlangs, toen een kudde schapen was ontsnapt en door de Meerweg in het centrum trok.