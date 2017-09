Scharlakenhof – feestelijke open dagen op 23 en 24 september.

Nieuws:

Wij zijn op 25 september 3 jaar open en wij vieren dat met open dagen op 23 en 24 september.

Op zaterdag 24 september hebben wij een kleintje rommelmarkt in en om het zwembad. van 10:00 tot 17:00 uur

Mensen kunnen spullen inleveren en dan verkopen wij het en de opbrengst is dan voor het zwembad.

Ook kan men kramen huren of grondplaatsen, hiervoor kunnen ze contact opnemen op telnr 0626308497.

Natuurlijk is er ook weer de verloting, waarvan de prijzen beschikbaar zijn gesteld door diverse ondernemers van Haren.

Op 25 september is er een vervolg op de rommelmarkt en verloting.

En de hele dag zwemmen van 10 tot 17:00 uur voor slechts 1,50 euro.

diverse clinics, waar iedereen gratis aan mee mag doen.

Als klanten zich inschrijven voor zwemles, zwangerschap-zwemmen en of baby en peutersurvival op zondag 24 september, hoeven ze geen 15, euro inschrijfkosten te betalen.

Komt allen !