Schilderij blijkt van schilderende drogist

Aan de wand in een Harense huiskamer troffen we dit schilderij aan. De locatie kwam ons erg bekend voor, Sassenhein. Rechtsonder is het werk gesigneerd: F.L. ter Braake. Wie is of was dat? Had de kunstenaar iets met Haren te maken?

We hoefden niet lang te zoeken naar de antwoorden. De naam ‘Ter Braake’ kennen we nog als eigenaar van de vroegere drogisterij De Gaper aan de Rijksstraatweg 202 (gevestigd in 1935 en in de jaren 90 opgeheven). De schilder woonde boven de winkel met zijn vrouw en dochter Antje. Soms hielp hij mee in de zaak en veel mensen wisten in die tijd helemaal niet dat hij van beroep eigenlijk kunstschilder was. Hij is geboren in 1897 in Almelo en opgeleid voor het beroep van kunstschilder. In zijn jonge jaren dik bevriend met tekenaar Jo Spier. Eenmaal in Haren schilderde hij in zijn woning boven de winkel. Zijn dochter An vertelt ons dat hij een bescheiden man was, die niet erg aan de weg timmerde om zijn werk te verkopen. Wél werden zijn schilderijen geregeld aangeboden bij verkooptentoonstellingen, ook in Haren (jaren 50 en 60). Ter Braake schilderde landschappen, stillevens en soms portretten. Altijd in een realistische stijl. Hij maakte ook potloodtekeningen en aquarellen. Enkele jaren voor zijn dood moest hij stoppen (hij was 76), omdat hij wegens een tumor een oog moest missen. Hij kon niet meer in perspectief kijken en legde de kwast neer. In 1977 overleed hij. Veel werk is verkocht, o.a. via een kunsthandelaar in Groningen die misbruik maakte van het goede vertrouwen van dochter An ter Braake. Hij verkocht veel werk maar droeg de opbrengsten nooit af. Een rechtszaak loste de zaak nimmer op. Bij dochter An ter Braake in Haren hangen nog heel wat schilderijen en tekeningen aan de wand, waaronder een portret van een paard met als onderschrift: ‘1968- Voor Antje’. De huidige eigenaar van het schilderij heeft het uit de nalatenschap van zijn schoonouders, die in de jaren 30-40 in Haren woonden aan de Lutsborgweg. In die jaren hebben zij het schilderij gekocht, vermoedelijk van Ter Braake zelf.