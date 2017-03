Uit de schoenendoos gevist – lees meer…

Door: Redactie

Het verleden laat zich verpakken in oude schoenendozen. Foto’s van oud-Haren laten zien hoe wij ons dorp ‘te leen hebben’. We zijn passanten. In oude tijden was Haren ook een thuis voor mensen die er nu al lang niet meer zijn.

Foto 1

Unieke foto uit 1951, gemaakt vanaf de toren van de dorpskerk in noordelijke richting. De lege plek is het huidige Raadhuisplein/Haderaplein. De grond behoorde toe aan de villa van de familie Abels, die vroeger stond op de plaats van Intermezzo. In die villa zaten ooit ook politie en PTT Postkantoor. De tuin van de villa liep door tot aan de Hortuslaan. We zien ook de plaats waar nu het gemeentehuis staat. De gevels op de achtergrond herkennen we nog, die staan aan de Molenweg.

Foto 2:

We denken dat dit rond de jaren 20 is, we kunnen helaas de torenspits van de dorpskerk net niet meer zien. Onthoud: als de toren een stompe spits heeft is het vóór 1914. Het huis links staat er niet meer, maar het verhaal gaat dat de kelder onder dat huis nog is te herkennen in een vijver voor het huis dat daar nu staat. Rechts zien we de Julianalaan nog niet, er staat een huis. Links ziet u een glimp van een huisje dat in 1894 werd gebouwd door Scholtmeijer. Het huisje is enkele jaren geleden gesloopt, er staat nu een kantoorpand met appartementen (Dunning).



Foto 3:

Wat een mooie foto! Je waant je in 1910 (de torenspits is nog stomp). Kerkstraat, gezien vanaf de Kromme Elleboog/Jachtlaan (die toen nog Onnerweg heette). De straat loopt uit voor de fotograaf. Vlak voor de toren ziet u nog net het dak van de Openbare Lagere School, die stond op de plaats van het huidige plein vóór ‘t Clockhuys. In 1927 werd een nieuwe school gebouwd, die nu dus deel uitmaakt van ‘t Clockhuys.



We ontvingen reacties op de vorige Schoenendoos. We toonden een foto van het huisje aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de Botanicuslaan. Henk Werners zegt: “De betreffende oude behuizing stond aan de noordkant naast het pand van bakker Helder, op het kopeind naast de boswal die er nu nog te zien is. Navraag bij anderen doet vermoeden dat in dit huis smederij De Noord zijn oorsprong vindt. Klopt dat?” Reacties: schoenendoos@harendekrant.nl