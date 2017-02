Schoenwinkel Van Waesberge sluit na 38 jaar haar deuren op 4 maart – lees meer…

Door: Redactie

Reg van Waesberge voelt nog steeds passie voor zijn vak: schoenmode. Maar hij voelt zich gedwongen over een kleine twee weken zijn winkel aan de Rijksstraatweg in Haren te sluiten. Hij werd naar eigen zeggen speelbal van de banken en bovendien trof de crisis hem.

Tien jaar geleden begonnen de problemen toen Van Waesberge als kleine zelfstandige door ABN Amro werd ‘overgeheveld’ naar de Deutsche Bank. Die zette ook beleid in om alleen grotere klanten over te houden, dus sinds enkele jaren draaide deze bank voor veel detaillisten de kredietkraan telkens iets meer dicht. Met andere woorden, Van Waesberge kreeg steeds minder kredietruimte en dat maakt gezond ondernemen onmogelijk. Reg van Waesberge zegt geen hoge eisen te stellen aan inkomen, maar er zijn grenzen. Hij zal aan het eind van zaterdag 4 maart 2017 de winkeldeur definitief sluiten. Het was zijn vader (in 1999 overleden) die de zaak in 1979 startte. Van de oprichter hangt nog een foto in de winkel en zijn zoon Reg zal geen dag beginnen zonder even hardop te zeggen: ‘Dag mijnheer van Waesberge’.

In Haren de Krant van maart een uitgebreider artikel over het vertrek van de bekende winkelier. Het winkelpand staat te huur en is wat Van Waesberge betreft ook tijdelijk tot 1 november beschikbaar. Daarna zal van de eigenaar van het pand gehuurd moeten worden. Reg van Waesberge gaat op zoek naar een baan in de schoenenbranche en is bereid daarvoor naar alle uithoeken van het land te verhuizen.