Scholieren proeven aan lokale democratie en debatteren in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag, dinsdag 7 maart organiseert de gemeente Haren samen met het Harens Lyceum, het Maartenscollege en de Kentalis Guyotschool voor VSO weer de Dag van de lokale democratie.

Het doel van deze dag is leerlingen kennis te laten maken met:

de werking van het lokaal bestuur en de belangrijkste organen daarbinnen in hoofdlijnen;

de ideologieën van de verschillende partijen en hun uitgangspunten;

een aantal belangrijke lokale beleidsterreinen.

Burgemeester Pieter van Veen zal de leerlingen welkom heten. Vervolgens zal wethouder Verbeek iets vertellen over de drie thema’s die vandaag aan de orde komen. Daarna gaan de jongeren aan de slag met als ondersteuning leden van de politieke partijen. Het ochtendprogramma bestaat uit een verdieping van het partijbeleid en er worden commissievergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de jongeren geïnformeerd door beleidsmedewerkers van de gemeente. Daarna worden de onderwerpen teruggekoppeld aan de fracties.

De thema’s van de debatten zijn dit jaar:

Jeugd en geld

Jeugdhonken

Jeugd en participatie

Na de lunch bepalen de fracties hun standpunten, daarna gaan de leerlingen met elkaar in debat. Tijdens het debat kunnen de leerlingen met hun smartphone stemmen en daarmee hun voorkeur uitspreken voor de partij die het meest overtuigend is.

De debatten zijn vanaf 13.30 uur, elk debat duurt 10 minuten.

Na elk debat krijgt elke school de gelegenheid een V(isie)-rede te houden. Het onderwerpen voor de V-rede is: Jongerenbeleid in Haren in 2030

Burgemeester Pieter van Veen is voorzitter van de jury, verder nemen de wethouders Mariska Sloot, Mathilde Stiekema en een vertegenwoordiger van de Jongerenraad plaats in de jury. De debatten zijn live te volgen via www.raadsnetharen.nl.