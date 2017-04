Scholieren protesteren zingend voor gemeentehuis: huisvesting noodlokalen is niet goed – lees meer…

Door: Redactie

Leerlingen van de Sint Nicolaasschool in Haren hebben vanmiddag, met hun schooldirectie en leerkrachten samen, geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de noodlokalen aan de Irenelaan. Deze noodlokalen staan al jaren naast de school, omdat de school letterlijk uit haar voegen barst door toenemende leerlingenaantallen. De gemeente Haren is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en ziet nu de oplossing in een verhuizing van de school naar het voormalige Zernike College aan de Westersedrift. Echter, het duurt langer dan verwacht voordat die school in gebruik kan worden genomen.

Wethouder Michiel Verbeek heeft begrip voor het protest en probeerde de leerlingen gerust te stellen door te zeggen dat spoedig een eind zal komen aan de lijdensweg.