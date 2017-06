School voor kinderen AZC Onnen sluit in juli. Met weemoed – lees meer…

Door: Redactie

Tweeënhalf jaar geleden opende CBS De Borg een school voor asielzoekerskinderen

vanwege de komst van een Asielzoekerscentrum in Onnen en heeft het team honderden kinderen

zien komen en gaan. Door de sluiting van het Asielzoekerscentrum in Onnen, moet ook CBS De

Borg te Onnen de deuren sluiten. Op vrijdag 14 juli nemen alle betrokkenen afscheid van de

school.

Gedurende deze jaren heeft het team naar eigen zeggen veel geleerd over het geven van vooral taalonderwijs aan

kinderen met een zeer diverse achtergrond. Sommige kinderen uit Syrië hadden hoogopgeleide

ouders die vloeiend Engels spraken, maar ook hebben de leerkrachten leerlingen les gegeven uit Eritrea waarvan de ouders

analfabeet zijn. Het team heeft geleerd om goed onderwijs te geven aan al die kinderen met een

andere onderwijsbehoefte.

Het afgelopen jaar heeft CBS De Borg te Onnen ook het onderwijs verzorgd aan kinderen met een

status uit de gemeente Slochteren en Hoogezand en werden er leerlingen ontvangen uit Eelde,

Kolham en Zuidlaren. Dagelijks rijden dan ook de taxibusjes af en aan.

Een woordvoerder van CBS de Borg zegt: “Nu het Asielzoekerscentrum in Onnen eind juli opgeheven wordt, moeten ook wij helaas dit jaar de

deuren sluiten. Het was een groot avontuur voor alle betrokkenen om van deze school een succes te

maken. Niet alleen hebben de kinderen veel geleerd, maar ook voor het team was het een onvergetelijke en leerzame ervaring.”



Foto onder: Kinderen in de school in Onnen, zoals die eerder in Haren de Krant stonden