Schrijfster vertelt over haar boek “Kroniek van het Noordlaarderbos”

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdagavond 21 april om 19.30 vertelt Ingrid Schenk bij Boomker over haar succesvolle boek “Kroniek van het Noordlaarderbos.

De roerige achtertuin van de stad Groningen. “ . In 2010 startte een groep vrijwilligers een onderzoek naar de vergeten geschiedenis van het Noordlaarderbos. Ingrid Schenk, woonachtig in Noordlaren, was een van de vrijwilligers van het eerste uur. Vijf jaar lang verzamelde zij samen met professionele en amateur – onderzoekers gegevens over dit bos, dat een bos bleek vol verrassingen. Al deze gegevens zijn samengebracht in deze zeer veelzijdige, prachtig vormgegeven “Kroniek “, die door pers, publiek en professionals uitstekend is ontvangen. Het boek werd een bestseller: al na een paar weken moest het worden herdrukt. Ingrid Schenk vertelt over haar werk in het bos en over haar boek.

Datum : 21 april Tijd: 19.30 uur Plaats: Boomker Entree: gratis Aanmelden gewenst via boomkernieuws@boomker.nl