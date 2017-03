Schuur brandt af in Midlaren – lees meer…

Door: Redactie

Aan de Noordma in Midlaren stond dinsdag aan het einde van de middag een houten schuur in brand.

De brandweer van Zuidlaren werd omstreeks half zes opgeroepen en kwam met een tankautospuit en een waterwagen ter plaatse. De brand is aan de achterzijde van de schuur ontstaan, bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen uit de schuur. Met twee stralen lage druk wist men het vuur snel te doven. Over de oorzaak is nog niets bekend maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen.

Foto: Sander Graafhuis, Haren de Krant / 112Haren.nl