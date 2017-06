Seniorencongres: informatief en gezellig (24 juni) – lees meer…

Door: Redactie

Handig voor ouderen…

Seniorencongres 24 juni beantwoordt 1001 vragen



Het Seniorencongres ‘Wegwijzer in Ouderenzorg’ dat 24 juni in De Dilgt plaatsvindt, gaat volgens de organisatie 1001 vragen beantwoorden. Het congres is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen (en hun kinderen) die nu wel eens precies willen weten hoe het allemaal zit met die zorg.

Het congres is gratis toegankelijk en duurt van 13.00-17.00 uur. Vanaf 13.30 uur beginnen compacte lezingen van maximaal 30 minuten. De lezingen worden gegeven door experts en gaan over belangrijke onderwerpen. Om er een paar te noemen: “Hoe wordt ouderenzorg gefinancierd en wat betaalt u zelf?”- “Hoe krijg je thuiszorg? En opvang voor overdag?” – “Er is iets niet pluis, zou dat dementie kunnen zijn?” – “Wat is WMO precies en wat heb je eraan?” – “Hoe kan ik de deur uit zonder vallen?”. Bij de ingang ontvangen alle gasten een programmaboekje dat de weg wijst naar de lezingen.

Vragen

In het gebouw zullen ook vraagtafels staan, waar specifieke vragen kunnen worden gesteld over b.v. mobiliteit, financiën en ergotherapie. Maar ook over locaties waar ouderen kunnen wonen in Haren. Aan het seniorencongres werken gerenommeerde organisaties mee, zoals Medisch Centrum Zuid, Punt voor Parkinson, ZINN, Woonzorg Nederland en Team 290. De organisatie is in handen van ZINN. Directeur Wil Koopmans vindt het de taak van zorginstellingen om heldere informatie over ouderenzorg te verschaffen. Daarom nam ZINN het initiatief voor dit congres.

Het gratis Seniorencongres is een vraagbaak in ontspannen sfeer voor ouderen en hun familie. Datum: Zaterdag 24 juni. Inloop v.a. 13.00 uur. De lezingen starten 13.30 uur. Koffie, thee en wat lekkers gratis. Zie ook www.zinnzorg.nl. Locatie: de Dilgt, Dilgtweg 3, Haren.

Zie: www.zinnzorg.nl/zinn/nieuws/seniorencongres-wegwijs-in-ouderenzorg