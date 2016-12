Nieuws:

We stellen deze simpele vraag aan een paar dorpsgenoten en publiceren hun antwoorden in de periode rond kerst 2016.

Maria Staal, baliemedewerkster gemeente Haren

Het zou mooi zijn als iedereen in 2017 wat minder vlees gaat eten. Dat is beter voor het milieu en dan kunnen we het voedsel dat we nu te eten geven aan de koeien/varkens en kippen, aan de mensen geven.