Serie: Wat moet anders in 2017? (deel 5)

We stellen deze simpele vraag aan een paar dorpsgenoten en publiceren hun antwoorden in de periode rond kerst 2016.

Ds. R.P. Oosterdijk, Hervormde Kerkgemeente Haren (dorpskerk)

Mensen moeten elkaar vinden. We hebben een tijd achter de rug waarin culturen, godsdiensten en mensen steeds verder uit elkaar gedreven zijn. In dubbele zin: met de stroom van ‘ieder voor zich’ meegedreven naar verschillende kanten en met opzet uit elkaar gedreven door negatieve geluiden in de samenleving en in de politiek. In een van de eerste verhalen van de Bijbel staat de vraag ‘Waar is je broeder?’. Die vraag echoot de hele Bijbel door. Je medemens is er niet toevallig, die is er om als je broeder of zuster te ontdekken. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. In het afgelopen jaar heb ik verschillende vluchtelingen leren kennen. Zij kwamen uit een andere cultuur, hebben andere gewoonten, een andere kijk op het leven en de wereld. Door naar hun verhalen te luisteren herkende ik veel van waar zij mee in het leven staan: verlangen, angst, liefde, trouw, nieuwsgierigheid, humor. Ondanks de verschillen is er dus toch een gemeenschappelijkheid. Noem die maar menselijkheid. Ik zou hen niet zomaar ‘broeder’ of ‘zuster’ noemen. Ik ben daarvoor te beleefd, te gegêneerd. Wij zijn zuinig met woorden die liefde laten horen! Sommige vluchtelingen noemen mij wel ‘broeder’ en dat vind ik een eer. Ik hoop dat wij in 2017 in Nederland elkaar als medemensen leren vinden. Sterker nog: als broeders en zusters die verantwoordelijk willen zijn voor de samenleving en voor elkaars leven.