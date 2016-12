Serie: Wat moet anders in 2017? (deel 6)

Door: Redactie

We stellen deze simpele vraag aan een paar dorpsgenoten en publiceren hun antwoorden in de periode rond kerst 2016.

Da. Marja de Jager, Gereformeerde Kerk te Haren (Gorechtkerk)

Beledigen, schelden, het maken van discriminerende opmerkingen, je minachtend uitlaten over religie of levensovertuiging, het moet allemaal maar kunnen. Vrijheid van meningsuiting: ja. Grove turbotaal: nee. Laten wij ons taalgebruik eens onder de loep nemen en 2017 maken tot het jaar van de bedachtzaamheid. Eerst denken dan doen. Luisteren alvorens te spreken. Haal de hekken om de hokjes weg en zie je medemens in de eerste plaats als MENS. Die net als jij gehoord en gezien wil worden. Gewaardeerd om wie hij is in plaats van op voorhand verdacht of afgeschreven. Dat de onbezonnenheid van 2016 plaatsmaakt voor een zinnig 2017.