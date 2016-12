Serie: Wat moet anders in 2017? (deel 7)

We stellen deze simpele vraag aan een paar dorpsgenoten en publiceren hun antwoorden in de periode rond kerst 2016.

Niels van den Heuvel, Haren. Hij overwon verslaving in een donkere wereld en hervond zich in zijn geloof.

Ik vind dit een lastige vraag. Om mij heen zie ik namelijk hele mooie dingen gebeuren. In de stadskerk (VBG) zie ik niet-gelovigen, christenen en moslims samen eender. Dit noem ik omdat dit haaks staat op wat je vaak in het nieuws hoort/ziet. Ook zie ik mensen herstellen en groeien. Je hoort vaak negatieve berichten over de zorg. Natuurlijk valt er nog een hoop te verbeteren in de zorg maar op de plek waar ik werk zie ik zoveel liefde en gelijkheid. Er is een mooie verandering aan het plaatsvinden. Naast de inzet van ervaringsdeskundigen, is het herstelgericht werken ook aan het toenemen. Wat zou er dan moeten veranderen? Misschien wel het nieuws. Meer positieve veranderingen belichten. Als ik dan toch iets mag zeggen over zou moeten veranderen in 2017 dan ga ik even los in een zin: stop oorlog, stop mensenhandel, stop alle ellende en tot slot: Bid voor elkaar!