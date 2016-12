Serie: Wat moet anders in 2017? (deel 2)

Door: Redactie

We stellen deze simpele vraag aan een paar dorpsgenoten en publiceren hun antwoorden in de periode rond kerst 2016.

Marjan en Freerk Hoving, melkveehouders aan de Oosterweg in Haren

Met veel passie voeren wij elke dag ons boerenbedrijf uit. Het afgelopen jaar is zeker niet het beste jaar geweest gezien de lage melkprijs en de onzekerheid over de fosfaatproblematiek, maar desondanks zien we de toekomst zonnig tegemoet. Onze omgeving is het afgelopen jaar enorm veranderd. We hebben 15 jaar geleden hard gestreden voor het behoud van ons bedrijf aan de Oosterweg. Natuurlijk wisten wij dat het hier ooit zou gaan veranderen, maar koesteren deze plek enorm. Geen wonder, want rond 1600 kozen onze voorouders niet voor niets deze unieke locatie. Echter nu het dan één keer zover is en de nabij gelegen landerijen worden volgebouwd, zien we dit toch met lede ogen aan. Gelukkig hebben we hier inmiddels fantastische buren voor teruggekregen en zullen er nog vele volgen. Veel goede landbouwgrond in Haren-Noord is opgeofferd voor huizenbouw en het toekomstige opstelterrein. Boeren maken het landschap tot wat het is en vormen het fundament van ons voedselsysteem. Onze wens is dan ook dat het kleine beetje landbouw dat nu nog over is, wordt gekoesterd door de gemeente Haren, zodat de bevolking nog lang kan genieten van koeien in de wei en verse zuivelproducten van eigen bodem. Trouwens willen we niet allemaal ons eten gewoon uit Nederland blijven halen? Het is tijd voor opwaardering van niet alleen de zuivelproducten van Nederlandse bodem, maar van alle in Nederland geproduceerde versproducten! Er is geen land in de wereld waar de invloed van de burger op de kwaliteitseisen en controles op voedsel zo groot is dan in Nederland. Waardeer dus de Nederlandse, veilig geproduceerde en smaakvolle versproducten en help zo mee om ook de Harense boeren in stand te houden. Jullie kunnen hier je steentje aan bijdragen door dagelijks Nederlandse zuivelproducten te consumeren (zitten boordevol eiwitten en andere essentiële bouwstoffen), dan zorgen wij voor de aanvoer van melk. Zo moet het volgend jaar met onze sector weer goed komen.