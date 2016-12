Serie: Wat moet er anders in 2017? (deel 1)

Nieuws:

Door: Redactie

We stellen deze simpele vraag aan een paar dorpsgenoten en publiceren hun antwoorden in de periode rond kerst 2016.

Abush ter Maat, jongerenraad Haren:

2016 was een jaar waarin veelal de verschillen werden benadrukt. Deze trend dreigt ook in 2017 te worden doorgezet. Jong, oud, arm, rijk, blank, zwart, inwoners, nieuwkomers, homo, hetero, het westen, IS. Vaak werden die verschillen bestreden door deze verschillen te benadrukken. Door terug te schelden, door te zeggen dat Zwarte Piet-liefhebbers racisten zijn of door ons mooie land op te delen in ‘wij en jullie’. Voor 2017 zou ik willen zeggen, laten we het nou echt eens anders bekijken. Wij zijn met 7 miljard mensen op deze aarde. En welk geloof of levensovertuiging wij ook hebben, van geboorte tot aan ons graf en daarna, wij zijn één mensheid. Als de één faalt, falen wij, als de één moordt, moorden wij. Als wij onszelf liefhebben, hebben wij elkaar lief. Een gezegend Kerstfeest en een liefdevol 2017.