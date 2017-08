Serviceflat NoordWijk in nieuwe jas

Door: Redactie

Als sluitstuk van een langdurige renovatie is op 16 augustus de naam “NoordWijk” weer aangebracht boven de hoofdingang van de serviceflat van Paterswolde.

In 2005 besloten de leden van de Vereniging van Eigenaren om de eigen keuken te sluiten. Daarmee kregen de bewoners de keuze om zelf te koken of gebruik te maken van een ruim aanbod van cateraars. Sinds die tijd is het complex inwendig en uitwendig afgestemd op de wensen van hedendaagse gebruikers. Schilderwerk, dubbele beglazing, de aankleding van gemeenschappelijke ruimten, alles werd aangepakt. De voormalige keuken werd een fitnessruimte, voorzieningen voor recreatieve sportbeoefening werden aangepast of uitgebreid. De tuin wordt op de schop genomen.

Als kroon op dit werk is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en wordt de naam, in ledverlichting, vol trots weer op de gevel geplaatst. Voor ieder die van de Meerweg komt zal het duidelijk zijn dat “NoordWijk” er staat, in al zijn eenvoud, maar toegerust met alle faciliteiten en zorg die van een eigentijdse serviceflat verwacht mogen worden.