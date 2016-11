SinterKerstmarkt in Biotoop op 20 nobvember

Nieuws:

Door: Redactie

Altijd Jarig zijn betekent dat je de verjaardag uitsmeert over het hele jaar. Zo geniet je elke dag van iets bijzonders. Gezelligheid staat daarbij centraal, nét als cadeautjes geven. Op 20 november in Vleugel F van de Biotoop, Haren organiseert Altijd Jarig daarom de SinterKerstMarkt. Lekker warm binnen met gelegenheid voor een kop warme choco.

De SinterKerstMarkt is een selectie van eerlijke, duurzame en handgemaakte cadeautjes. Denk bijvoorbeeld aan gezonde bonbons, geïllustreerde tassen, heerlijk geurende verantwoorde zeep en de wereld aan prachtige kaartjes. Ook hebben we cadeautjes waarmee je gehandicapten steunt in Afrika, of bewoners van Nepal. En dit allemaal in de sfeervolle Vleugel F van de Biotoop. Hier is uiteraard plek om gezellig te zitten met een hapje en drankje. Ook zijn er leuke dingen te doen voor kinderen (en volwassenen stiekem ook). Je kan bijvoorbeeld komen zeefdrukken op kleding en andere stoffen. Op steenworp afstand is het parkeerterrein van de Biotoop, dus met de auto komen is geen probleem.

Nathalie van Bergen is Altijd Jarig

www.sinterkerstmarkt.nl

contact@altijd-jarig.nl