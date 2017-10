Smeekbede fusieburgemeesters, inclusief Haren, aan Tweede Kamer: Verlos ons uit ons lijden!

Door: Redactie

Afgelopen vrijdag is een brief ter post bezorgd aan de vaste commissie van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Afzenders zijn maar liefst drie burgemeesters: Frank de Vries (Ten Boer), Pieter van Veen (Haren, foto boven) en Peter den Oudsten (Groningen). Het epistel is kort en zakelijk opgesteld, maar de teneur is helder: Kamer, verlos ons uit ons lijden!

Opmerkelijk eensgezind pleiten de drie fusieburgemeesters voor een snelle behandeling en besluitvorming door de Tweede Kamer (en daarna de Eerste Kamer). Het wachten is namelijk nog op het finale oordeel in Den Haag. Dan zal pas zekerheid bestaan over het wel of niet doorgaan van de fusie. Wat Haren betreft wordt ze uit het wetsvoorstel geschrapt en gaan Ten Boer en Groningen fuseren. Wat Groningen, Ten Boer én Provincie betreft blijft Haren wél aan boord. Hoe het ook zij, als er maar snel een beslissing valt.

Voor alle drie gemeenten is de onzekerheid kennelijk tergend. Hoewel Groningen al eens liet weten dat fusie zonder Haren ook vrolijk kan zijn, wil men de Harenaars er klaarblijkelijk toch graag bij hebben. Het mede ondertekenen door de Harense burgemeester, Pieter van Veen, wordt wellicht door sommigen uitgelegd als een ‘handdoek in de ring’. Alsof Van Veen zich neerlegt bij fusie. Echter, de brief duidt daar niet op. Het enige dat de drie vragen is tempo.

Aard en omvang van de herindeling

Een buitengewoon interessante passage is de volgende: “Het is daarom noodzakelijk dat op zo kort mogelijke termijn over aard en omvang van de herindeling duidelijkheid ontstaat. Dit kan alleen door snelle besluitvorming, nog dit jaar of uiterlijk begin 2018.” Het pikante zit in de woorden ‘over de aard en omvang van de herindeling’. Hieruit valt te lezen dat de drie rekening houden met twee factoren:



De aard van de herindeling: Wordt het toch een lichte samenvoeging of een harde fusie?

De omvang van de herindeling: Wordt het een fusie van Ten Boer en Groningen, of moet Haren erbij?

Het blijft speculeren. Wat zeker is, is dat vooral in Haren het fusiedebat leidt tot een schisma binnen gemeentepolitiek, gemeentehuis en ook binnen de gemeenschap (hoewel bij de gewone burgers fusiemoeheid optreedt). De oppositiepartijen VVD, PvdA, GL en CU hebben inmiddels gevraagd op een spoeddebat op 30 oktober 19.00 uur om de situatie tegen het licht te houden.