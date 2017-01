Door: Redactie

Vandaag was het puur genieten voor schaatsers en sneeuwliefhebbers. Het zal niet langer dan een dagje duren, maar dat dagje is goed benut door Ben, Rutger, Kamiel, Thijs en Wouter. Ze bouwden aan de Viermat in Haren een iglo naar goed voorbeeld van Eskimo’s.