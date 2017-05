Snoeien leren met Landschapsbeheer Groningen

Nieuws:

Op 12 en 13 mei organiseert Landschapsbeheer Groningen in de gemeente Haren twee workshops snoeien van fruitbomen. De workshop is bedoeld voor inwoners van de gemeente Haren die betrokken zijn of willen zijn bij het mooi houden van de natuur in het gebied. Immers: “Landschap onderhouden we samen!”. Deelname aan deze workshops is gratis.

Aspirant snoeiers gaan van 9.00 tot ongeveer 15.00 uur aan de slag op locatie. De workshop start met de theorie van het snoeien. Na de theorie gaan de deelnemers, onder deskundige leiding van Landschapsbeheer Groningen aan de slag. Beide workshops vinden plaats op het terrein van de voormalige kwekerij in Glimmen. Deelnemers sluiten aan bij bestaande vrijwilligersgroepen. Op vrijdag 12 mei is nog plaats voor ongeveer vier vrijwilligers en op zaterdag 13 mei kunnen nog negen vrijwilligers aansluiten.

Landschap onderhouden we samen

Landschapsbeheer Groningen organiseert de workshops in nauwe samenwerking met de gemeente Haren en Staatsbosbeheer in het kader van het project ‘Landschap onderhouden we samen’. Doel van het project is het stimuleren van betrokkenheid van overheden, eigenaren én burgers bij onderhoud van het landschap in hun eigen omgeving. Deze samenwerking tussen alle betrokkenen maakt het mogelijk om belangrijke landschapselementen te behouden en te verbeteren. Het project in Haren is een pilot om te leren hoe we het landschap kunnen behouden en versterken door beter samen te werken, kennis te delen en burgers te betrekken.

Na de workshops worden deelnemers dan ook van harte uitgenodigd om als vrijwilliger vaker aan de slag te gaan in het landschap van de gemeente Haren. Als u wilt meedoen aan een van de workshops of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen, telefoon: 050 – 534 51 99 of stuur een e-mail naar r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl.