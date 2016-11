Spaaractie voor scholen van Jumbo was doorslaand succes, CBS de Borg spaarde 1909,- euro!

Nieuws:

Door: Redactie

In de Jumbo winkel aan de Kroonkampweg in Haren heeft vrijdag de feestelijke uitreiking plaatsgevonden van de ‘Sparen voor je School’ actie. Klanten die de afgelopen tijd boodschappen deden bij één van de Jumbo winkels in Haren konden sparen voor spel- en leermaterialen voor lokale basisscholen. In totaal werd er door Jumbo in Haren een budget van 9.500 euro verdeeld onder deelnemende basisscholen. Naar gelang het aantal gespaarde punten ontvingen de scholen een bedrag wat zij kunnen besteden aan spel- en leermaterialen. Basisschool CBS De Borg uit Haren ontving de meeste punten van klanten van Jumbo en haalt hiermee een bedrag op van 1909.60 euro.

De ‘Sparen voor je School’ actie was een doorslaand succes. In totaal werden er in Haren en Glimmen maar liefst 45.704 schoolpunten toegewezen aan lokale basisscholen. Na afloop van de actie is het beschikbare budget op basis van het aantal toegewezen punten verdeeld over de basisscholen. Naast basisschool KBS St. Nicolaasschool, ontvingen basisschool OBS De Wissel en basisschool Visio Onderwijs ook mooie bedragen voor de aanschaf van spel- en leermaterialen, respectievelijk 1445.45, 1214.31 en 1168.79 euro.

In totaal deden er 10 scholen uit Haren en Glimmen mee aan de actie. Uiteindelijk heeft elke school punten ontvangen, wat inhoudt dat iedere school een bijdrage krijgt voor de aanschaf van spel- en leermaterialen.

Basisschool

Basisschool OBS De Wissel is zeer verheugd met het bedrag. “We vinden het fantastisch dat klanten van Jumbo, waaronder natuurlijk ook ouders en grootouders van onze kinderen, zo veel punten voor onze school hebben gespaard. Met dit bedrag kunnen we leuke spel- en leermaterialen aanschaffen. Ik weet zeker dat onze kinderen daar ontzettend blij mee zijn.

Het belang van spelenderwijs leren

“De ‘Sparen voor je School’ actie past perfect bij onze maatschappelijke doelstellingen. Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat Jumbo middenin de samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Voor deze generatie, maar ook zeker voor de volgende generaties. Als moeder van vier kinderen weet ik hoe belangrijk spelenderwijs leren is. Ik vind het dan ook geweldig dat klanten massaal voor lokale bassischolen hebben gespaard”, aldus Colette Cloosterman-van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo Supermarkten.